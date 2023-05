Clean sweep deluxe: Kopecky maakt perfecte week SD Worx compleet in Thüringen

De Ronde van Thüringen was deze week de speeltuin van de sterkste ploeg in het vrouwenwielrennen. Met vijf rensters gestart, alle vijf een ritzege en het volledige podium in het eindklassement. Een clean sweep deluxe.

Tot de slotdag was kopvrouw Lotte Kopecky de enige renster van de Nederlandse formatie, die nog niet individueel had gewonnen in het oosten van Duitsland. Het pittige profiel van de rit van en naar Mühlhausen was echter op het lijf geschreven van de sterke Belgische.

En dat bleek ook. Nadat de vroege vlucht met met de Nederlandse Lieke Nooijen, de Française Amandine Fouquenet (de eerste aanvalster in de Tour de France Femmes vorig jaar) en de Duitse cultheldin Mieke Kröger onschadelijk was gemaakt, was het nota bene klassementsleidster Lorena Wiebes die met een aanval de weg plaveide voor haar kopvrouw.

Wiebes vormde zo namelijk een springplank voor Kopecky, die vervolgens aan een solo van 16 kilometer begon en onbedreigd naar de zege reed. Een halve minuut later kwam Wiebes juichend als tweede over de streep.

Zo werd ook het podium van het eindklassement een compleet SD Worx-feestje. Kopecky werd eindwinnaar, voor Wiebes en Bredewold.