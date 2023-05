Meerdere gewonden bij steekpartij voorafgaand aan Eritrees feest in Rijswijk

Bij het zalencentrum Event Plaza Rijswijk zijn vanmiddag voorafgaand aan een Eritrees feest verschillende groepen met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij werd ook gestoken. De politie spreekt van meerdere gewonden.

De Mobiele Eenheid sloot de omgeving van het zalencentrum geruime tijd af. Of er mensen zijn opgepakt is nog onduidelijk.

"Ik vind het vreselijk dat bij de wanordelijkheden gewonden zijn gevallen", reageert burgemeester Huri Sahin op Twitter. Omdat de 'wanordelijkheden' volgens haar direct aan het zalencentrum gerelateerd zijn, heeft zij Event Plaza tot komende nacht 01.00 uur gesloten. Zij wil zo voorkomen dat de situatie verder escaleert.

De verschillende groepen waren aan het begin van de middag samengekomen bij Event Plaza om de Eritrese onafhankelijkheidsdag te vieren. Nog voordat het feest kon beginnen, bracht de vechtpartij uit, meldt Omroep West. Op 24 mei 1993 werd het Afrikaanse land onafhankelijk van Ethiopië.

Risicogevoeligheid

Onder Eritrese vluchtelingen in Nederland zijn al geruime tijd spanningen. Vorig jaar augustus werd een bijeenkomst die de Stichting Nederlands Eritrees Platform (SNEP) wilde houden in hetzelfde Event Plaza door de rechter verboden vanwege de "risicogevoeligheid" van het evenement.

Critici zeiden toen dat de bijeenkomst was georganiseerd door de 'lange arm' van het Eritrese regime, zo was te lezen in een brief die advocaat Emiel Jurjens schreef namens de Stichting voor Mensenrechten voor Eritreeërs. Jurjens vreesde dat de bijeenkomst zou worden gebruikt om Eritreeërs onder druk te zetten om belasting aan het regime te betalen.

Het is al langer bekend dat Eritreeërs in Nederland gedwongen worden om geld af te dragen aan het militaire regime, ook als zij voor datzelfde regime zijn gevlucht. Dat bleek bijvoorbeeld in 2020 uit onderzoek van Argos.

Tegendemonstraties

Eritrese evenementen worden al sinds 2003 in Rijswijk gehouden, en daar is al langer kritiek op omdat er regelmatig hoge vertegenwoordigers van de regeringspartij worden uitgenodigd. In het verleden zijn er om die reden tegendemonstraties georganiseerd bij Event Plaza.