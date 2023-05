Griekspoor knokt zich op Roland Garros in vijf sets langs taaie qualifier Martínez

Griekspoor verloor vanaf 2-4 in de tweede set negen games op rij. Toen hij in de vierde set weer op achterstand kwam, leek het gedaan. Maar vanuit het niets richtte hij zich op: hij brak direct terug en sleepte er met een paar prachtige passeerballen zelfs een vijfde set uit.

Griekspoor (ATP-39) had in de aanloop naar het toernooi enkelklachten, maar die speelden hem ogenschijnlijk geen parten. Hij won de eerste set mede door een knappe tweede break, met vijf punten op rij bij een 0-40 achterstand.

In die vijfde set maakte Martínez bij een stand van 3-3 een kostbare inschattingsfout. Hij sloeg niet terug bij 40-40, omdat hij dacht dat de bal uit was. Daar dacht de umpire anders over.

Griekspoor benutte het eerste breakpoint niet, zag bij het tweede de Spanjaard de bal op de lijn slaan, maar bij zijn derde kans op een break was het wel raak. Daarmee bleek het verzet van de Spanjaard, die in 2021 nog halvefinalist in het herendubbel was in Parijs, definitief gebroken.