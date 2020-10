EU praat weer eens over sancties, maar hebben die zin?

De toekomst van het buitenlandbeleid van de Europese Unie hangt ervan af, zegt EU-buitenlandcoördinator Joseph Borrell. Er moeten sancties tegen Wit-Rusland komen vindt hij, na veronderstelde fraude bij de presidentsverkiezingen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken zegt zelfs dat hij "trappelt van ongeduld" om sancties tegen Wit-Rusland in te voeren om te laten zien dat Nederland achter de Wit-Russische oppositie staat.

De EU-staten hopen het vandaag eens te worden over een sanctielijst. Maar wat heeft de Wit-Russische oppositie eigenlijk aan Europese sancties? Zorgen ze voor verandering in Wit-Rusland? Kunnen ze de positie van de Wit-Russische president Loekasjenko aan het wankelen brengen? Het verleden leert dat die kans heel klein is.

"Recente sancties tegen Rusland, Venezuela en Syrië hebben nog weinig zin gehad," zegt hoogleraar Cedric Ryngaert, die zich specialiseerde in sancties. "De groepen die de regimes daar steunden, doen dat nog steeds."

"Het ligt eraan wat je doel is," vertelt Bertjan Verbeek, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Radboud Universiteit. "Als het doel is het regime te veranderen, dan zijn sancties meestal niet heel effectief."

Apartheid

Dat was ooit anders. De sancties die tot 1994 tegen Zuid-Afrika golden hadden uiteindelijk het gewenste effect: het apartheidsregime werd omver geworpen. Maar dat was wel een ander type maatregel. "Die sancties werden breed gedragen binnen de VN," zegt Verbeek. "Er was veel druk van groeperingen in allerlei landen en bedrijven deden ook mee. Dat verhoogde de druk."

Maar de sancties waar nu over gesproken wordt, hebben een heel ander karakter. De EU wil koste wat kost voorkomen dat de hele Wit-Russische bevolking geraakt wordt, zoals bijvoorbeeld gebeurde met handelssancties tegen Iran. "Er woedt al jaren een debat of er zoiets bestaat als 'slimme sancties'," zegt Verbeek. "Sancties die niet de bevolking raken, maar het regime. Een wapenembargo bijvoorbeeld kan heel effectief zijn en daar hebben gewone burgers geen last van."