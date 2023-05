Roeier Van Lierop stunt met EK-goud, Florijn toont haar klasse bij de vrouwen

Lennart van Lierop heeft bij de EK in het Sloveense Bled voor een daverende verrassing gezorgd door de Europese titel te pakken in de skiff. - NOS

Van Lierop verwees in een boeiende race olympisch kampioen Stefanos Ntouskos en wereldkampioen Oliver Zeidler sensationeel naar plek twee en drie. Hij zat vorig jaar nog in de Holland Acht, die zilver won bij de EK en de WK. Omdat Stefan Broenink en Melvin Twellaar herenigd werden in de dubbeltwee, mocht hij in de skiff naar de EK. Als nummer drie van zijn halve finale haalde hij ternauwernood de finale. Van Lierop lag halverwege nog derde, maar denderde daarna brutaal door naar de titel.

De reactie van roeier Lennart van Lierop na zijn opzienbarende gouden EK-medaille in de skiff. - NOS

Karolien Florijn verdedigde haar titel in de skiff met een groot vertoon van macht. De 25-jarige Nederlandse liet de Zwitserse Aurelia Janzen en de Servische Jovana Arsic ruim achter zich.

De reactie van regerend wereldkampioene Karolien Florijn na het behalen van EK-goud in de skiff. - NOS

Florijn, die vorig jaar september een historische gouden medaille veroverde bij de WK in het Tsjechische Racice, had in Slovenië aanvankelijk alleen iets te duchten van Janzen. Geen antwoord Halverwege, na 1000 meter, bedroeg het gat echter al ruim drie seconden met Janzen. De rest van het veld had helemaal geen antwoord op de bootsnelheid van Florijn. Onbedreigd roeide ze vervolgens naar het goud, waarmee Florijn andermaal aantoonde volgend jaar tijdens de Spelen in Parijs de te kloppen vrouw te zijn in de skiff. Ymkje Clevering en Veronique Meester moesten genoegen nemen met zilver in de twee-zonder-stuurvrouw (06.57,56). Lange tijd leek een gouden plak in het verschiet te liggen, maar de geweldige eindsprint van Ioana Vrinceanu en Roxana Anghel uit Roemenië gooide roet in het eten (06.56,40).

Veronique Meester en Ymkje Clevering balen na het mislopen van de Europese titel op de twee-zonder-stuurvrouw. Ze leken lang op weg naar goud, maar werden toch nog ingehaald door Roemenië. - NOS

Clevering en Meester, die vorig jaar op de WK achter Nieuw-Zeeland ook als tweede eindigden, roeiden in Bled wel het Nederlandse record (06.59,59) van Claudia Belderbos en Chantal Achterberg uit 2012 uit de boeken. De twee roeisters maakten eerder deel uit van de vier-zonder, die zilver in de wacht sleepte op de Olympische Spelen in Tokio in 2021. Ook pakten ze drie keer op rij EK-goud in de vier. Zilver vier-zonder-stuurman De vier-zonder-stuurman, bestaande uit Guus Mollee, Nelson Ritsema, Olav Molenaar en Gert-Jan van Doorn, gaf zijn visitekaartje af door achter de ongenaakbare Britten (05.49,34) zilver te pakken (05.52,24). Vorig jaar wonnen Ruben Knab, Sander de Graaf en Ralf en Rik Rienks brons op de WK en zilver op de EK. Nu lag er een nieuwe boot in de EK-finale en die roeide direct naar een medaille. Halverwege waren de Nederlandse talenten al opgeschoven van plek vijf naar twee en die positie werd niet meer uit handen gegeven. Frankrijk en Roemenië voerden de druk nog op, maar het Nederlandse kwartet sloeg die aanvallen af.

De reacties van Guus Mollee, Nelson Ritsema, Gert-Jan van Doorn en Olav Molenaar na hun tweede plaats op het onderdeel vier-zonder-stuurman tijdens de EK roeien. - NOS

Broenink en Twellaar gingen ieder na het olympisch zilver in Tokio hun eigen weg, maar in aanloop naar de Spelen van volgend jaar in Parijs werd de dubbeltwee dus herenigd. In Slovenië waren de verwachtingen dan ook hoog. Toch kwamen Broenink en Twellaar niet verder dan brons, net voor Ierland.

De strijd om goud ging tussen de Kroatische broers Martin en Valent Sinkovic en Luca Rambaldi en Matteo Sartori uit Italië. De Kroaten, vorig jaar op de WK slechts vierde, bewezen dat die klassering een incident was. Na een spannende eindspurt moesten de Italianen zich gewonnen geven. Ook brons bij vrouwen Roos de Jong en Laila Youssifou hoopten in de dubbeltwee de Roemeense favorieten Ancuta Bodnar en Simona Radis het vuur aan de schenen te leggen. In plaats daarvan moest het Nederlandse duo genoegen nemen met brons (06.45,98).

De reacties van Roos de Jong en Laila Youssifou nadat ze brons hadden veroverd in de dubbeltwee tijdens de EK roeien. - NOS

Roemenië, de afgelopen vier jaar ongeslagen, werd in plaats van door Nederland wel danig op de proef gesteld door Litouwen. Donata Karaliene en Dovile Rimkute leken lange tijd op weg om dé verrassing van het toernooi te worden, maar Roemenië achterhaalde de Litouwse vrouwen met de allerlaatste haal. De paralympiërs Corné de Koning en Chantal Haenen gingen in de gemengde dubbeltwee (PR2 Mix2x) met zilver naar huis.