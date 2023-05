Inbrekers proberen brandkast kerk te stelen in Oost-Souburg

Onbekenden hebben vannacht geprobeerd om de brandkast te stelen van de Open Havenkerk in Oost-Souburg. Ze sleepten de loodzware kluis naar buiten, maar lieten 'm daar staan.

Koster Piet de Haan ontdekte de inbraak vanochtend toen hij alles in gereedheid wilde brengen voor de eredienst voor Pinksteren.

Aanvankelijk wilde het hek niet open, vertelt hij bij Omroep Zeeland. Toen hij via het andere hek en via de achterdeur de kerk binnenliep, zag hij rotzooi op de vloer liggen. Uit een kleine kamer van de kerk bleek de brandkast verdwenen te zijn. "Daar schrik je van", aldus de koster. "We hebben gisteren een tweedekansmarkt (een rommelmarkt) gehouden. Er lag bijna 5600 euro in de brandkast."

Ook sleutel werkt niet

Uiteindelijk bleek de brandkast aan de binnenkant van het hek, buiten te staan. "Ze hebben hem waarschijnlijk niet open kunnen krijgen", vertelt De Haan. Omdat de brandkast is geforceerd, kan de koster hem ook met de sleutel niet meer open krijgen. Hij weet dus ook niet of het geld er nog in zit.

Piano naar buiten

Omdat het toegangshek later vanochtend nog steeds niet openging, heeft de Protestantse Gemeente de eredienst noodgedwongen buiten gehouden. "We hebben de stoelen, banken en de piano naar buiten gereden", aldus de koster. De kerkgemeenschap reageerde volgens hem verbaasd en geschrokken op het nieuws van de inbraak.