Sabalenka eenvoudig ronde verder op Roland Garros, maar krijgt geen hand

Tennisster Aryna Sabalenka heeft zonder al te veel problemen de tweede ronde bereikt op Roland Garros. De 25-jarige nummer twee van de wereld won op het grandslamtoernooi in Parijs met 6-3, 6-2 van de Oekraïense Marta Kostjoek.

Kostjoek, nummer 39 op de wereldranglijst, haalde in 2021 al eens de achtste finales op het Franse gravel. Dat kan de Belarussische Sabalenka haar niet nazeggen, want die kwam nog nooit voorbij de derde ronde.

Kostjoek begon sterk en imponeerde met aanvallende returns. Ze kwam zelfs een break voor, maar verloor vanaf 3-2 zes games op rij en daarmee was de partij wel gespeeld.

Na afloop werd Kostjoek uitgejoeld omdat ze Sabalenka geen hand gaf vanwege de oorlog in Oekraïne. Sabalenka dacht eerst nog even dat het boegeroep voor haar bedoeld was, waarna ze een cynische buiging naar het publiek maakte. Even later begreep ze dat het gefluit op Kostjoek gericht was en bedankte ze alsnog het publiek.