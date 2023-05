A12-betogers op één na op vrije voeten, politiebonden kritisch op OM

Er zit nog één klimaatactivist vast na de blokkade van de A12 in Den Haag gisteren door klimaatbetogers. De overige 47 arrestanten die werden meegenomen naar het politiebureau, zijn sinds gisteravond weer op vrije voeten. Een van hen was een minderjarige, die met een ouder mee was en na aankomst op het politiebureau meteen is vrijgelaten.

De arrestant die nog vastzit, verzette zich bij de aanhouding en beet daarbij volgens de politie een agent. Deze persoon werd aangehouden voor mishandeling. In alle 48 zaken moet nog worden besloten over vervolging, zegt het Openbaar Ministerie. De arrestanten worden onder meer verdacht van belediging, vernieling of belemmering.

Het OM besloot gisteren om niet alle 1587 aangehouden activisten te vervolgen. De meeste werden direct vrijgelaten. De actie van klimaatbeweging Extinction Rebellion op de snelweg was verboden door de burgemeester van Den Haag.

Gezien het verbod was volgens justitie sprake van een strafbaar feit. Maar met de aanhouding werd het doel, het beëindigen van de blokkade, bereikt, legde het OM gisteren uit. Ook wees justitie op het "verder vreedzame karakter" van de blokkade.

Bonden verbaasd

De politiebonden verbazen zich erover dat het leeuwendeel van de betogers vrijuit gaat. "Veel agenten zijn ingezet voor handhaving van de openbare orde. Er volgden vele aanhoudingen, echter vanwege 'het vreedzame' karakter werd bijna niemand vervolgd. Dit doet wat met de motivatie van onze politieagenten!", twittert de ACP.

Agenten waren speciaal voor deze actie opgeroepen en moesten op hun vrije dag komen werken. "Andere werkzaamheden bleven liggen, basisteams kregen met moeite diensten rond. En dan handhaaf je de openbare orde en doet het OM het af met deze motivatie. Ik verwonder me uitermate!", vult ACP-woordvoerder Maarten Brink aan.

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond vindt dat het OM moet kijken naar het strafbare gedrag en niet naar de aard van de demonstratie. "Hoe verklaar je nou dat bij de ene demonstratie wel vervolgd wordt en bij de andere niet? We moeten zorgen dat we als rechtsstaat geloofwaardig blijven en dat de rechtsgelijkheid niet in het geding komt", zegt hij tegen persbureau ANP.

Hoofdbestuurder Koen Simmens van de Nederlandse Politiebond twittert: