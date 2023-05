Zuid-Koreaan die vliegtuigdeur in lucht opende hangt lange celstraf boven het hoofd

De man die vrijdag in Zuid-Korea op een vlucht een deur van een verkeersvliegtuig opende, kan tot tien jaar gevangenisstraf krijgen. Hij wordt verdacht van het overtreden van de luchtvaartveiligheidswet, heeft het Zuid-Koreaanse ministerie van Verkeer bekendgemaakt. Die wet verbiedt het passagiers om aan deuren, nooduitgangen en andere apparatuur in een vliegtuig te zitten.

De man werd direct na de landing vastgezet, maar is nu ook officieel aangehouden. Hij kan daardoor langer worden vastgehouden terwijl er verder onderzoek wordt gedaan. Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten bestaat het risico dat de man op de vlucht slaat als hij zou vrijkomen.

Een Airbus van Asiana Airlines was vrijdag bezig aan een binnenlandse vlucht in Zuid-Korea. Kort voor de landing op het vliegveld van Daegu opende een 33-jarige man een van de deuren door die met een hendel te ontgrendelen. Het vliegtuig vloog toen op een hoogte van iets meer dan 200 meter.

Werkloos

Aan boord waren 200 passagiers. Twaalf van hen raakten lichtgewond. Door het openen van de deur werd lucht met veel kracht de cabine ingeblazen. De twaalf kregen daardoor last van ademhalingsmoeilijkheden, maar na een paar uur in het ziekenhuis konden ze worden ontslagen.

De verdachte heeft verklaard dat hij de deur opende, omdat hij tijdens de vlucht het gevoel kreeg dat hij stikte. Hij wilde daarom zo snel mogelijk van boord. De man verklaarde ook dat hij last had van stress, omdat hij recent werkloos was geworden. Hij bood aan de passagiers die lichtgewond raakten excuses aan.

Naar aanleiding van het incident heeft Asiana Airlines besloten de stoelen bij de deuren voorlopig niet te verkopen.

Passagiers in het vliegtuig pakten nadat de deur was geopend hun telefoon om te filmen: