Ontploffing bij woning Sittard, geen gewonden

Bij een woning in Sittard is vanochtend vroeg een explosief afgegaan. Er vielen geen gewonden. De ontploffing was rond 06.30 uur, meldt 1Limburg.

Volgens de regionale krant De Limburger gaat het om het huis van een 29-jarige verdachte van een liquidatiepoging. Hij zou twee jaar geleden van plan zijn geweest om iemand uit de weg te ruimen met wie hij al langer een conflict over drugs had. De politie kwam daar achter door mee te lezen in een aantal versleutelde berichten. De verdachte heeft toegegeven de berichten te hebben geschreven, maar noemde de inhoud zelf "grootspraak".

In december 2021 eiste justitie acht jaar gevangenisstraf tegen hem. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Op dat moment had hij al ruim anderhalf jaar in voorarrest doorgebracht. De verdachte ging in hoger beroep en wacht het proces thuis af. Naar verluidt was hij thuis toen het explosief afging.

Een politiewoordvoerder weigert iets te zeggen over het verhaal in De Limburger. "In het belang van het onderzoek ga ik er niet op in", aldus de woordvoerder. "Het forensisch team doet nu onderzoek in en bij de woning. We vragen getuigen om zich te melden of ze iets hebben gezien."