Uitzending WNL op Zondag gestaakt vanwege technische problemen

De uitzending van WNL op Zondag op NPO 1 is vanwege een technische storing stopgezet. Tijdens een gesprek met minister Weerwind voor Rechtsbescherming ontstonden er problemen met de microfoons van de gasten. De problemen zaten in de regiewagen.

Daarop werd de uitzending, gepresenteerd door Rick Nieman, onderbroken en verscheen er een storingsmelding in beeld. Later werd een herhaling van een ander programma uitgezonden.

Minister Weerwind was in de uitzending om te spreken over een strenger gevangenisregime, zoals het beperken van de communicatie van topcriminelen als Ridouan Taghi met advocaten en de buitenwereld.

In de uitzending zouden ook CDA-Europarlementariër Esther de Lange, de Antwerpse burgemeester Bart de Wever, hoogleraar Jan-Willem van Prooijen en mediaondernemer Sjuul Paradijs aan het woord komen.