FC Groningen let op: bij Heracles en PEC Zwolle was 'degradatie een zegen'

Het is crisis bij het gedegradeerde FC Groningen. De club speelt vandaag zijn - voorlopig - laatste wedstrijd in de eredivisie. Maar hoop doet leven. PEC Zwolle en Heracles Almelo maakten vorig jaar ook een seizoen in mineur door en nu - amper een jaar later - ziet de wereld er voor die clubs weer rooskleurig uit: direct weer gepromoveerd én helemaal opgeleefd. "De degradatie was een zegen." Bij Heracles en PEC Zwolle is die zin afgelopen weken meermaals uitgesproken. Een soort reset, die de Overijsselse clubs vooral meer saamhorigheid heeft opgeleverd. Saamhorigheid. Iets dat FC Groningen wel kan gebruiken. Vandaag speelt de Trots van het Noorden in een lege Euroborg - supporters zijn niet welkom door eerdere incidenten - tegen Sparta Rotterdam alvorens de eerste divisie wacht.

FC Groningen-Sparta Rotterdam bij de NOS Alle duels in de slotronde van de eredivisie (waaronder FC Groningen-Sparta Rotterdam) zijn zondag vanaf 14.30 uur te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1. Samenvattingen staan snel na de wedstrijden online en zijn ook om 19.00 uur te zien in de eredivisie-uitzending op NPO 1.

Onrust onder de fans was er ook bij Heracles en PEC Zwolle vorig seizoen. Bij Heracles, dat zich een week terug kroonde tot kampioen van de eerste divisie, zijn er direct na de degradatie stuurgroepen opgericht waar sponsoren en supporters in betrokken werden. "Onze bestuurlijke structuur ging op de schop op hun verzoek. Er kwam een Raad van Commissarissen", vertelt Rob Toussaint, algemeen directeur bij Heracles. Ook bij PEC, dat in april al promotie naar de eredivisie afdwong, werden supporters begin dit seizoen uitgenodigd op de club. "Ze waren verrast dat ze überhaupt welkom waren", zegt Xander Czaikowski, algemeen directeur bij de Zwollenaren. "We waren het niet altijd eens, maar we vonden bij ieder probleem een oplossing. Iedereen wilde hetzelfde: zo snel mogelijk terug." Sponsors bleven trouw Toussaint merkte dat sponsors, mede door goede gesprekken, verbonden bleven aan Heracles. "Het was ontzettend belangrijk dat zij ons in die tijd trouw bleven. Wij hebben veel televisiegeld moeten inleveren. Afgelopen zomer hebben we nog spelers verkocht. Dat krikte onze buffer wat op."

Zowel Heracles als PEC Zwolle sleutelde niet aan de financiële huishouding en hield zijn werknemers - met alle salarissen van dien - binnenboord. Vooral door een flink eigen vermogen kon Heracles de degradatie makkelijk opvangen. PEC Zwolle, maar ook FC Groningen, beschikte daar niet over en nam dus risico. Czaikowski: "Wij hebben daarom ook ontzettend veel gehad aan de sponsors. Zij beloofden hetzelfde te betalen als in de eredivisie en maakten geen gebruik van een degradatieclausule. Daardoor viel het verlies mee." Goals en driepunters Als je wint, heb je vrienden. "En als je dat niet wint, krijg je gemor", weet ook Czaikowski. "Voor Groningen is het zaak een goede selectie, met veel doelpunten, samen te stellen. Wij en Heracles maakten veel doelpunten."

Lennart Thy, topscorer van de eerste divisie met 23 doelpunten - Orange Pictures