Ajacied Brobbey in rijtje met Van Basten en Romário: 'Nu slaap ik beter'

Eerder liet Brobbey al weten slecht te slapen als hij niet scoort. Tussen februari en mei sliep hij heel slecht. Het was een doelpuntloze periode van drie maanden in de eredivisie. "Nu slaap ik beter", bevestigt Brobbey met een voorzichtige glimlach. "Als je blijft spelen, gaat het makkelijker."

"Ik ben opgelucht en blij", zegt de 21-jarige spits. "Scoren is belangrijk voor me."

Ondanks dat Brobbey niet bekendstaat als pure afmaker en ondanks dat hij dit jaar een doelpuntloze periode van drie maanden in de eredivisie kende, zijn de cijfers van de spits ronduit indrukwekkend. Met zijn doelpuntengemiddelde per minuut behoort hij namelijk tot de beste spitsen ooit.

In januari 2022 keerde Brobbey terug bij Ajax na een mislukt half jaar bij RB Leipzig met slechts 252 speelminuten in de benen. Hij overtuigde voldoende voor de clubleiding en zes maanden later tastten de Amsterdammers diep in de buidel (16,35 miljoen euro) om de spits, die transfervrij was vertrokken, definitief terug te halen.

Op de ranglijst van topscorers per minuut aller tijden in de eredivisie bezet Brobbey met 23 doelpunten in 2.193 minuten de achtste plaats, achter mannen als Afonso Alves, Marco van Basten, Romário en Ronaldo, maar voor Feyenoord-legende Ove Kindvall en PSV-clubheld Coen Dillen.

Dit seizoen maakte Brobbey dertien doelpunten in 1.602 speelminuten. Topscorer gaat de Amsterdammer daarmee waarschijnlijk niet meer worden. Maar dat is zondag ook geen prioriteit als Ajax FC Twente treft. Bij verlies van PSV bij AZ en winst van Ajax in Enschede heeft Ajax een voorrondeticket voor de Champions League binnen.

Droom

"We gaan er alles aan doen om dat te bereiken", zegt Brobbey. "Ver komen met Ajax in de Champions League is mijn droom. Kampioen worden ook. Dit seizoen is vervelend, ook voor de fans."

Als het aan Brobbey ligt, gaat Ajax volgend seizoen voor verwezenlijking van die droom met coach Heitinga. "Maar dat bepaal ik niet", zegt hij er maar bij. "Hij heeft het goed gedaan, is heel direct en daar houden de meeste spelers van. Voor ons als team was zijn komst positief."