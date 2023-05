Eerste commerciële vlucht met in China geproduceerd passagiersvliegtuig

In China heeft het eerste passagiersvliegtuig van eigen bodem zijn vuurdoop gehad. Op de staatstelevisie werd getoond hoe het toestel, de C919, opsteeg vanuit Shanghai voor zijn eerste commerciële vlucht naar Peking.

Het vliegtuig is gebouwd door de Commerciële Luchtvaartmaatschappij van China (Comac). China wil de concurrentie aangaan met Airbus en Boeing, die de markt domineren. Vooral de Airbus A320 en de Boeing 737 worden nu gebruikt voor binnenlandse en middellange vluchten.

Het toestel, met 164 zitplaatsen, is wel voor een groot deel afhankelijk van westerse technologie, zoals motoren en elektronische systemen. De onderdelen komen vooral uit Europa en de VS. Er is zestien jaar aan de C919 gewerkt.

De eerste vlucht werd live uitgezonden op Chinese staatstelevisie: