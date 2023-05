Boston Celtics na zege op Miami op rand van historische comeback

Boston Celtics heeft in de NBA in de finale van de Eastern Conference een zevende duel met Miami Heat afgedwongen. In Florida werd de zinderende zesde wedstrijd met 104-103 gewonnen.

De Celtics kunnen daardoor nog altijd historie schrijven, want nog nooit won een ploeg in de NBA een best-of-7-serie na een 3-0 achterstand. Al 151 keer kwam een ploeg in een best-of-7-serie op 3-0 en pas voor de vierde keer komt het nu aan op een zevende wedstrijd.

Miami repareerde zaterdag in eigen huis twee keer een achterstand van tien punten en kreeg vlak voor tijd de kans om de wedstrijd te beslissen. Jimmy Butler mocht, met een achterstand van twee punten, klaar gaan staan om drie vrije worpen te nemen.

Miami ruikt finale

Butler schoot alles raak waardoor Miami, met nog drie seconden op de klok, een plek in de NBA-finale zo goed als in handen had. Derrick White gooide de bal in op Marcus Smart, die een afstandsschot op de ring zag belanden.

White was er echter als de kippen bij om de bal met een tip-in vlak voor de zoemer in de basket te werken. Videobeelden moesten uitwijzen of White op tijd was met zijn poging. Hij bleek nog 0,1 seconden over te hebben toen hij de bal losliet.

Maandag staat in Boston de beslissende zevende wedstrijd op het programma. De winnaar van dat duel treft in de finale Denver Nuggets, dat eerder al met 4-0 te sterk was voor Los Angeles Lakers.