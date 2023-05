Politie pakt acht mannen op na steekpartij in trein Ede

De politie heeft vannacht acht mannen opgepakt in een trein op station Ede-Wageningen.

De politie kwam in actie nadat er vanuit de intercity, die onderweg was van Arnhem naar Utrecht, melding was gemaakt van een steekpartij, meldt Omroep Gelderland. Omdat de trein toen al vlak bij het station was, besloot de politie samen met de andere hulpdiensten daarnaartoe te gaan.

In de trein werden twee mensen gewond aangetroffen; zij zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie behoort een van hen tot de groep van acht arrestanten.

De verdachten zijn tussen de 20 en 40 jaar en komen onder meer uit Ter Apel, Velp, Ede, Utrecht en Budel.

De politie onderzoekt nog wat zich precies in de trein heeft afgespeeld.