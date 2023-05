Grootschalige aanval met drones op Kyiv, leeuwendeel onschadelijk gemaakt

Rusland heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op Kyiv. De Oekraïense strijdkrachten hebben het leeuwendeel daarvan onschadelijk weten te maken, melden de autoriteiten. Wel viel er ook een dode, een man van 41 kwam om het leven door vallende brokstukken. Ook brak er in verschillende wijken brand uit.

Het is al de veertiende aanval van deze maand op de Oekraïense hoofdstad, maar dit lijkt de meest grootschalige te zijn geweest. Volgens de Oekraïense luchtmacht stuurde Rusland 54 drones de lucht in, waarvan Oekraïne er 52 wist neer te halen. Het merendeel zou boven Kiev zijn neergehaald.

De aanval valt op de dag dat de hoofdstad viert dat Kyiv 1541 jaar geleden werd gesticht. Normaal wordt dat groots gevierd met markten, concerten en exposities. Dit jaar is er ook aandacht voor, maar veel kleinschaliger dan gebruikelijk.

Afgelopen tijd heeft Rusland het aantal luchtaanvallen opgevoerd. Daarbij richt het zich onder meer op militaire doelen en aanvoerlijnen, om een grootschalig Oekraïens tegenoffensief in de kiem te smoren.

Tegenoffensief

De secretaris van de nationale veiligheids- en defensieraad van Oekraïne, Oleksiy Danilov, zei gisteren tegen de BBC dat zijn land klaar is voor zo'n tegenoffensief. Wanneer dat wordt ingezet liet hij in het midden: het zou "morgen, de dag erna, of over een week" kunnen beginnen.

Russische functionarissen zeggen dat Rusland in de regio Krasnodar, ten oosten van de Krim, een aantal drones heeft neergehaald die in de buurt kwamen van een olieraffinaderij. "Ze zijn allemaal geneutraliseerd, er is geen infrastructuur beschadigd", citeert Reuters een van die functionarissen. Het persbureau benadrukt de uitspraken niet te hebben kunnen verifiëren.

Rusland heeft een grote olieraffinaderij in Novorossiejsk, aan de Zwarte Zee. Die is deze maand al meermaals aangevallen. Oekraïne laat zich vrijwel nooit uit over aanvallen op Russisch grondgebied.