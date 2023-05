Ondanks voorsprong Erdogan blijft spanning groot bij Turkse verkiezingen

In verschillende wijken in Istanbul gingen we kijken hoe mensen naar deze verkiezingen kijken:

In de afgelopen twee weken heeft zowel Erdogan als Kilicdaroglu alles op alles gezet om kiezers ervan te overtuigen dat ze hun stem nog een keer moeten uitbrengen. Terwijl Erdogan-stemmers denken dat de winst al binnen is, is er nieuwe hoop bij de oppositie.

Vandaag kunnen zo'n 60 miljoen Turken voor de tweede keer in twee weken tijd naar de stembus. In de tweede ronde van de presidentsverkiezingen spant het erom. Gaat zittend president Recep Tayyip Erdogan opnieuw winnen en blijft hij nog vijf jaar aan de macht in het land? Of komt de oppositie, met Kemal Kilicdaroglu aan het roer, toch nog met een verrassing?

Ondanks grote problemen in het land, zoals de economische crisis en de grote onvrede over vluchtelingen en migranten, werd na de eerste verkiezingsronde duidelijk dat Erdogan nog altijd veel steun heeft. De zittend president kreeg ook veel stemmen in het rampgebied van de verwoestende aardbevingen in februari. Het lijkt er dus op dat hij de beste papieren heeft om de presidentsverkiezingen te winnen.

Toch is de energie teruggekomen in het kamp van oppositieleider Kemal Kilicdaroglu. Die gooide zijn campagne om en verhardde zijn toon. Met die hardere toon probeert hij rechts-nationalistische kiezers aan te spreken; de groep van 5 procent die in de eerste ronde op de andere kandidaten stemde. Kilicdaroglu speelt ook in op een breed anti-migratiesentiment in de samenleving. Hij kondigde aan dat als hij aan de macht komt miljoenen Syriërs worden teruggestuurd.

De oppositie vestigt de hoop op de ruim 10 procent van het electoraat dat in de eerste ronde niet is gaan stemmen. Kilicdaroglu is ook heel direct jongeren gaan aanspreken, bijvoorbeeld door zich te laten interviewen door het publiek in een mateloos populair YouTube-programma waar miljoenen mensen naar kijken, vooral jongeren.

Dat alles heeft hem weer op de kaart gezet. Maar het is de vraag of het genoeg is om Erdogan in te halen. Niets is vandaag zeker, en de sfeer in Turkije is gespannen.

Nummer 3 achter Erdogan

Bij de eerste ronde op 14 mei haalde geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen die nodig is om te winnen. Voor het eerst won Erdogan toen niet in de eerste ronde.

Anders dan twee weken geleden staan er nu dus nog maar twee namen op het stembiljet: die van Erdogan en Kilicdaroglu. De nummer 3 van de eerste ronde, Sinan Ogan, schaarde zich deze week achter Erdogan. Maar in Ogans achterban is daar grote onvrede over. Zijn rechts-nationalistische blok viel daarom uiteen; een aanzienlijk deel zal naar verwachting toch op Kilicdaroglu gaan stemmen.