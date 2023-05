Griekspoor begint opgetogen aan Roland Garros: 'Speel vrijuit, dat is lang geleden'

Fit blijven. Dat is het voornaamste doel van Tallon Griekspoor op deze editie van Roland Garros. De Nederlander kampt al lange tijd met een onwillige enkel, maar die problemen zijn volgens hem voorlopig naar de achtergrond gedrukt.

"Ik heb me de afgelopen dagen intensief laten behandelen en het slaat aan. Het voelt goed en ik kan vrijuit spelen. Dat is lang geleden, dus daar ben ik wel heel blij mee", zegt Griekspoor opgetogen. Hij gaf eerder deze week nog uit voorzorg op tijdens het toernooi in Genève.

Vonken spatten ervan af

Griekspoor trainde zaterdagmiddag met de Belg David Goffin en het moet gezegd: de vonken spatten er even behoorlijk van af op de achteraf gelegen baan 15 van het Franse tenniscomplex.

Dat Griekspoor er alles aan probeert te doen om op zijn geliefde gravel een goed resultaat neer te zetten, bleek ook wel uit het feit dat hij op zaterdag nog een specialist liet invliegen om zijn enkel extra te laten verzorgen.