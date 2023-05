Wekdienst 28/5: Turkije kiest president • Laatste speelronde Eredivisie

Flink wat zon, maar soms ook wat bewolking. Doorstaande noordoostenwind en maxima tussen 19 en 24 graden. In het noorden van het land is het iets koeler. Na vandaag tijdelijk meer bewolking en duidelijk koeler.

Goedemorgen! In Turkije is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Ook zijn vanmiddag de laatste duels in de Eredivisie, waar nog tickets voor Europees voetbal te verdienen zijn.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Joe Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy hebben een voorlopig akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond van de Amerikaanse federale overheid. Zonder deal zouden rekeningen waarschijnlijk niet betaald kunnen worden en zouden ambtenaren geen salaris krijgen.

De VS is nog niet helemaal uit de gevarenzone; het Congres moet namelijk nog over de deal stemmen.

Ander nieuws uit de nacht

Twintig drones neergehaald in Kyiv, één dode: de burgemeester van Kyiv zegt nog een Russische aanval te verwachten en roept mensen op om in hun schuilplaats te blijven.

Opnieuw explosie in Rotterdam: de ontploffing was bij een pand aan de West-Kruiskade. Niemand raakte gewond, de schade is beperkt. Rotterdam wordt geteisterd door explosies.

Schreuder zet trainersloopbaan voort bij Al Ain in de Emiraten: Al-Ain is veertienvoudig kampioen van de Emiraten. In januari werd Schreuder ontslagen bij Ajax.

En dan nog even dit:

De timing was op z'n zachtst gezegd opvallend: amper was Bayern München gisteren voetbalkampioen van Duitsland geworden, werd de directie op straat gezet. Terwijl spelers op het veld nog feestvierden met fans, meldden Duitse media al dat algemeen directeur Oliver Kahn en zijn technisch directeur konden vertrekken. Kahn was al niet bij de kampioenswedstrijd, volgens hemzelf omdat de club hem dat had verboden.

Wat er aan de hand is bij de Duitse topclub en hoe de dramatische ontknoping in de Bundesliga gisteren verliep, lees je hier.