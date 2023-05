Explosie bij wisselkantoor Rotterdam, zelfde bedrijf als bij explosies Amsterdam

In Rotterdam is vanochtend vroeg opnieuw een explosie geweest. Rond 04.45 uur ging een explosief af bij een geldwisselkantoor aan de West-Kruiskade. Niemand raakte gewond; de schade bleef beperkt tot de deur van het gebouw.

Eerder deze week waren er al vier explosies bij filialen van hetzelfde bedrijf in Amsterdam. Drie kantoren zijn daar op last van burgemeester Halsema voor een half jaar gesloten.

In Rotterdam was een filiaal van het wisselkantoor in januari al beschoten. Daar was toen ook een explosie, meldt Rijnmond.

Bij het kantoor waar vanochtend een ontploffing was, deed de politie in maart nog een inval. Vijf mensen werden toen opgepakt op verdenking van witwassen van miljoenen euro's aan drugsgeld.

Vastgelegd op beeld

Na de explosie van vanochtend rende een verdachte richting de naastgelegen Batavierenstraat. Hij was donker gekleed en had een capuchon op. Volgens de politie is de man vastgelegd op camera's, maar ooggetuigen worden opgeroepen om meer beelden en informatie te delen met de politie.

Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag was er in Rotterdam een explosie. Die was bij een woning aan de Taandersstraat. De teller in de stad staat inmiddels op bijna 60 ontploffingen bij woningen dit jaar. Dat is meer dan heel vorig jaar.