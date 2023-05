Man ligt vijf maanden onopgemerkt dood in woning in Den Bosch

In Den Bosch is een man gevonden die al vijf maanden dood in zijn flatwoning lag. Op Facebook schrijft de politie dat hij een natuurlijke dood is overleden. "Niemand verdient het om zo lang onopgemerkt te blijven."

Mensen worden opgeroepen hun buren soms in de gaten te houden. "Sociale controle is belangrijk. Zeker bij oudere mensen of mensen die zich als kluizenaar gedragen." Door goed op elkaar te letten, kunnen dit soort schrijnende gevallen worden voorkomen, aldus de politie.

In de Facebookpost wordt ook gewezen op signalen de erop kunnen duiden dat er iets niet in de haak is. Zo adviseert de politie om te bellen als de buurman of buurvrouw plots geen geluid meer maakt, niet meer naar buiten komt als de brievenbus steeds voller wordt.