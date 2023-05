Biden en Republikeinen bereiken akkoord over schuldenplafond, Congres nu aan zet

Ook voor de rest van de wereld is een akkoord over het schuldenplafond belangrijk. Wanneer er geen deal is, zou het consumentenvertrouwen kunnen dalen waardoor er minder wordt besteed. Gevolg is dat buitenlandse bedrijven minder spullen verkopen in het land. Ook de beurzen zouden de klappen voelen.

Als de Congresleden het niet eens worden over het verhogen van het schuldenplafond dan is de VS naar verwachting vanaf 5 juni bankroet. Dat zou voor het eerst zijn in de Amerikaanse geschiedenis, en de gevolgen zijn daarom zeer onvoorspelbaar.

Er is volgens de wet een maximum gesteld aan het bedrag dat de Amerikaanse overheid mag lenen. Wanneer de overheid de staatsschuld verder wil verhogen, dan moet de limiet eens in de zo veel tijd worden verhoogd. Het Congres moet daar dan mee instemmen.

Biden en McCarthy spraken elkaar afgelopen avond zo'n anderhalf uur over de deal waarmee de overheid meer mag lenen om bijvoorbeeld uit te geven aan onderwijs en infrastructuur. Na afloop twitterde McCarthy : "Ik kom net van de telefoon met de president. Nadat hij maandenlang tijd verspilde en weigerde te onderhandelen, zijn we tot een principeakkoord gekomen dat het Amerikaanse volk waardig is."

De VS is nog niet helemaal uit de gevarenzone. Het Congres moet namelijk nog over de deal stemmen.

VS-correspondent Simone Tukker:

"De onderhandelingen over het schuldenplafond zijn in de VS zijn steeds meer een politieke speelbal geworden. Het is getouwtrek waar zowel de Democraten als de Republikeinen zich de afgelopen jaren schuldig aan hebben gemaakt. Al sinds 2001 is het de Amerikaanse overheid niet meer gelukt om in de groene cijfers te komen. Door corona en de oorlog in Oekraïne is het nog altijd niet gelukt om schulden af te lossen en moet het bedrag ook voor de komende begroting weer worden opgeschroefd.

Omdat de Republikeinen sinds de Congresverkiezingen van afgelopen november een krappe meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden moest president Biden onderhandelen met de leider van de Republikeinen in het Huis, Kevin McCarthy, om dit voor elkaar te krijgen. De Republikeinen willen vooral dat de overheid minder geld uit gaat geven. Zij eisten onder andere bezuinigingen op het gebied van klimaat, en ook willen ze strengere eisen en controles voor mensen die een uitkering ontvangen.

Of er ook een meerderheid in het Congres is voor deze deal is nog onduidelijk. Zo zullen de Trump-loyalisten zich waarschijnlijk fel gaan verzetten. Aan de andere kant zal het akkoord voor progressieve Democraten mogelijk ook een teleurstelling zijn. President Biden gaf in de onderhandelingsfase al aan dat hij vindt dat hij de Republikeinen een heel eind tegemoet is gekomen.

Het schuldenplafond wordt volgens de president door de Trump-loyalisten misbruikt om hem politiek te beschadigen. "Ze zijn bereid om de economie van het land op het spel te zetten voor hun eigen agenda," sprak Biden na afloop van de G7-top in Japan. "En als het zo ver komt, dan is dat niet mijn schuld, maar dan zijn zij het die het land in chaos storten en dragen zij de verantwoordelijkheid", zei Biden."