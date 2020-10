Turkije meldt niet alle besmettingen • RIVM: besmettingen en opnames vrijwel onveranderd

Er wordt in Nederland te veel gediscussieerd over de coronaregels. Dat kan ten koste gaan van het draagvlak voor de regels. Dat zegt hoogleraar infectiepreventie van de Radboud Universiteit Andreas Voss in het AD. Voss is ook lid van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert op het gebied van corona.

"Hier discussiëren we maar door. Ik denk dat we het draagvlak voor het coronabeleid in Nederland daardoor echt kapot kunnen praten. We moeten stoppen met twijfel zaaien", zegt Voss.

Voss gaat ook in op de verschillen tussen de coronacijfers in Nederland en Duitsland. In Duitsland lijkt het de laatste tijd beter te gaan dan in Nederland. Zo werden er dinsdag ruim 2000 besmettingen geconstateerd in Duitsland; in Nederland waren dat er toen bijna 3000.

Volgens Voss is de testcapaciteit in Duitsland veel beter op orde. Ook wijst hij op de bereidheid van Duitsers om de regels te volgen: "Er is meer dan ooit een enorme discipline in het volgen van het landelijke beleid. Als ik over de grens ga tanken en ik zet bij het betalen mijn mondkapje niet op, dan zullen andere klanten me daarop wijzen."