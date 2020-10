Onderwijsvakbonden: mondkapjes op mbo's en hoger onderwijs • Oxford-vaccin al onder de loep

In Leiden hebben negen leden van een koor het coronavirus opgelopen, hoewel ze in hun oefenruimte ramen en deuren hadden geopend en zich aan coronamaatregelen hielden, schrijft de Volkskrant. De leden zaten volgens de krant op afstand van elkaar in een hoge zaal en hielden ook in de pauze afstand.

"Andere koren moeten dit weten", zegt bestuurslid Marijke Meijer van hobbykoor Populus Unus in Cantione. "We hebben ons aan alle regels van het Koornetwerk Nederland gehouden. Wat ons is gebeurd, kan iedereen overkomen."

Het zou zijn misgegaan bij een repetitie, twee weken geleden. De groep had twee ramen, één buitendeur en twee binnendeuren geopend. Na een paar dagen kregen de eerste koorleden klachten. Niemand werd ernstig ziek.