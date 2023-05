11 doden na lawine in Noord-Pakistan

In Pakistan zijn 11 mensen omgekomen door een lawine. De groep, die voornamelijk bestond uit geitenherders en hun gezinsleden, werd getroffen toen ze onderweg waren in een bergpas in het noorden van het land. Zeker 25 mensen raakten gewond. Onder de dodelijke slachtoffers waren ook jonge kinderen.

Een aantal mensen zat vast in de sneeuw. Vanwege de lastige ligging was het voor hulpverleners moeilijk om het getroffen gebied te bereiken. Er werden voor de reddingsoperatie onder meer helikopters ingezet.

Klimaatverandering

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif sprak zijn verdriet uit over de doden en zei dat incidenten zoals lawines toenemen als gevolg van klimaatverandering. "De hele wereld moet zijn verantwoordelijkheid nemen om ontwikkelingslanden zoals Pakistan te beschermen tegen deze schadelijke effecten", schreef de premier op Twitter.

Begin 2020 kwamen door hevige sneeuwval en lawines tientallen mensen om het leven. In de regio Kashmir werden bijna 60 lichamen geborgen.