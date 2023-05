Harde maatregelen bij kampioen Bayern: 'In plaats van vieren, nu ander probleem'

"In plaats van te vieren, hebben we nu een ander probleem", zei Tuchel na de zege bij FC Köln (1-2), die toch voldoende bleek voor de titel.

Manager Thomas Tuchel, nota bene op voorspraak van het tweetal gehaald als tussentijdse vervanger van Julian Nagelsmann, was een dag voor de wedstrijd al op de hoogte. De afloop van de competitie had daar geen invloed meer op.

Waar Bayern met gemengde gevoelens kampioen werd, was het drama in Dortmund van ongekende orde.

"Als ik de jongens op het veld zie liggen en in de kleedkamer zie zitten, dan zie ik alleen maar verslagenheid. We zijn op", aldus manager Edin Terzic. "Je hebt vandaag weer gezien hoe hard en zwaar deze sport, waar we allemaal verliefd op zijn geworden, kan zijn."

Voor Sébastien Haller werd het een persoonlijk drama, want de spits miste bij een stand van 0-1 een penalty. Na afloop rees ook de vraag waarom hij en niet de vaste penaltynemer Emre Can achter de bal was gaan staan.

Terzic: "Als hij die had gemaakt of de 2-2 eerder was gevallen, hadden we er nu waarschijnlijk anders bij gestaan."