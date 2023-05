Veertien dagen voor Champions League-finale verzekert Inter zich van CL-voetbal

Het zijn mooie tijden voor de fans van Internazionale. Elf dagen geleden versloeg het stadgenoot AC Milan en bereikte Inter voor het eerst sinds 2010 de finale van de Champions League, waarin op 10 juni Manchester City de tegenstander is. Vorige week versloeg de ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij ook nog eens Fiorentina in de finale van de Coppa Italia. En vandaag verzekerde de ploeg zich van een plek bij de eerste vier, door de laatste concurrent Atalanta Bergamo met 3-2 te verslaan. AS Roma kan plaatsing voor de Champions League via de eigen competitie vergeten na een 2-1 nederlaag bij Fiorentina, maar heeft via de Europa League nog een achterdeur naar het miljoenenbal.

Bliksemstart Inter Inter - zoals gebruikelijk de laatste weken met Dumfries, maar zonder De Vrij - kende een bliksemstart tegen Atalanta, waar Teun Koopmeiners en Marten de Roon de wedstrijd begonnen. Binnen de minuut liet Berat Djimsiti zich verschalken door Romelu Lukaku, die slim kaatste, wegdraaide en vervolgens vrij baan had richting doelman Marco Sportiello. De Belgische spits bleef ijzig koel en maakte zijn tiende treffer van het seizoen. Twee minuten later stond het ook al 2-0, nadat Nicolò Barella een rebound ineens op de slof nam en de bal snoeihard in het dak van het doel ramde.

Nicolò Barella viert de vroege 2-0 van Inter tegen Atalanta Bergamo. - Pro Shots

Daarna nam Inter wat gas terug. Dat kon ook, want Atalanta kon nauwelijks een vuist maken. Toch kwam de nummer vijf van Italië op 2-1 toen Mario Pasalic uit de rebound raakt poeierde. Na rust zakte de amusementswaarde verder terug. Inter wachtte rustig af en werd een kwartier voor tijd beloond met de 3-1 van Lautaro Martínez. De Argentijn werd op zijn wenken bediend door de uitstekend spelende Kroaat Marcelo Brozovic, die op 14 juni tegenstander zal zijn van Oranje in de halve finale van de Nations League. In de slotfase mocht ook De Vrij nog even invallen. Onbedoeld speelde hij een rol in de 3-2 van Luis Muriel: de Colombiaan schoot een vrije trap eerst tegen De Vrij en Edin Dzeko in de muur en volleerde de terugstuitende bal vervolgens fraai in de kruising. Milan en Juve nog in de race om vierde ticket Na kampioen Napoli en Lazio verzekerde Inter zich zo als derde van een ticket voor de Champions League. Het vierde ticket gaat tussen AC Milan en Juventus, die zondag elkaar treffen in Turijn.

De stand in de Serie A. - NOS

Atalanta kan de Champions League-ambities een seizoen opbergen, want op basis van onderling resultaat kan het Milan niet meer achterhalen. En ook AS Roma weet dat het niet via de competitie zal lukken. De ploeg van José Mourinho verloor met 2-1 van nummer negen Fiorentina. Stephan El Shaarawy bracht Roma - met basiskracht Georginio Wijnaldum - na 11 minuten al op voorsprong en die marge werd daarna met verve verdedigd. In de slotfase draaide thuisclub Fiorentina de wedstrijd compleet om. In de 85ste minuut maakte Luka Jovic gelijk en drie minuten later zorgde Jonathan Ikoné zelfs voor 2-1.

Georginio Wijnaldum ging met AS Roma in de slotfase onderuit tegen Fiorentina, al was hij toen al gewisseld. - Pro Shots