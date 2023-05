Man verdrinkt bij poging om telefoon uit het water te halen

In een plas in de buurt van Roermond is vanavond een man verdronken toen hij een mobieltje achterna sprong. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De 41-jarige man zat met een aantal familieleden en bekenden op een boot op De Weerd, een van de Maasplassen bij Roermond. Op een gegeven moment viel een mobiele telefoon van een van de opvarenden in het water. De man sprong erachteraan, maar kwam niet meer boven water.

De brandweer werd gewaarschuwd en die begon een zoektocht met boten en duikers. Uiteindelijk werd de man op zo'n honderd meter van de kant gevonden. De man heeft volgens de brandweer zo'n 25 minuten in het water gelegen.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak, maar volgens de brandweer wijst alles op een noodlottig ongeval.