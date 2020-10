Wekdienst 1/10: Reorganisatieplan KLM • Sigaretten in sobere verpakking

Goedemorgen! KLM dient in Den Haag een plan in om de luchtvaartmaatschappij te reorganiseren. En tabaksverpakking zien er vanaf vandaag allemaal hetzelfde uit.

Het weer: het wordt een regenachtige dag. Bij een stevige zuidelijke wind wordt het vanmiddag een graad of 16. In de namiddag wordt het van het zuidwesten uit wel weer droog droog en klaart het op.

De meeste coronadoden vielen in april, toen meer dan 6000 mensen aan het virus overleden. Over de hele periode was de gemiddelde leeftijd van de sterfgevallen bij mannen 79,7 jaar en bij vrouwen 83,8 jaar.

In de eerste coronagolf van dit voorjaar zijn ruim 10.000 Nederlanders overleden aan de gevolgen van het virus, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om sterfgevallen van maart tot en met juni, waarbij de arts als doodsoorzaak vastgestelde of vermoedelijke covid-19 heeft ingevuld.

En dan nog even dit:

Dat je drones kunt gebruiken om mooie foto's of video-opnames te maken of pakketjes te bezorgen, is bekend. Maar ze kunnen nog veel meer. In Enschede kwamen luchtvaarexperts bij elkaar om een inkijkje te geven in de toekomst van drones.