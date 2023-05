Tienduizenden Serviërs betogen in de regen tegen president Vucic

Tienduizenden demonstranten hebben in Belgrado de wind en regen getrotseerd voor een protest tegen de Servische regering. Aanleiding zijn de schietpartijen in het land waarbij deze maand in totaal achttien mensen om het leven kwamen. De betogers eisen het aftreden van president Vucic, zijn minister van Binnenlandse Zaken en de directeur van de inlichtingendienst. De betoging was georganiseerd door de oppositie. Die wijt de schietpartijen deels aan een cultuur van geweld in de samenleving waartegen de autoriteiten volgens hen te weinig doen. Zo wordt niet opgetreden tegen media die geweld aanmoedigen, zegt de oppositie. De menigte verzamelde zich bij het parlement en bij het gebouw van de Servische staatstelevisie. Ze verwijten president Vucic dat hij een te stevige greep op de media heeft en geen alternatieve geluiden toestaat. Demonstranten riepen dat Vucic moet aftreden. Velen droegen buttons met de Servische woorden voor 'gier' en 'hyena', kwalificaties waarvoor zijzelf door regeringswoordvoerders zijn uitgemaakt. De tienduizenden paraplu's van demonstranten zorgen voor bijzondere beelden:

Tienduizenden demonstranten hebben in Belgrado wind en regen getrotseerd voor een protest tegen de Servische regering. Aanleiding zijn de schietpartijen in het land waarbij deze maand in totaal achttien mensen om het leven kwamen. - NOS