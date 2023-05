En weer wint de uitploeg: beslissend vijfde duel nodig tussen Leiden en Donar

De basketballers van Leiden zijn in de finale van de play-offs om de titel opnieuw naast Donar gekomen. De formatie van coach Doug Spradley had een makkelijke avond in Groningen: 45-68.

Het was voor de vierde keer op rij dat de bezoekende ploeg er met de winst vandoor ging en dus worden de play-offs beslist in het vijfde duel aanstaande maandag.