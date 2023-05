Gouden Palm in Cannes voor rechtbankdrama 'Anatomy of a Fall'

De belangrijkste prijs bij het filmfestival in Cannes, de Gouden Palm, is gewonnen door Anatomy of a Fall, van de Franse regisseur Justine Triet (44). Het is voor de derde keer in de geschiedenis van het festival dat een vrouw de prijs wint.

Anatomy of a Fall, eigenlijk Anatomie d'une chute, gaat over een schrijver die probeert te bewijzen dat ze geen schuld heeft aan de moord op haar man. De schrijver wordt gespeeld door de Duitse Sandra Hüller.

Triet kreeg de Gouden Palm uitgereikt van de inmiddels 85-jarige Jane Fonda. De jury die bepaalde wie de prijzen kreeg werd voorgezeten door de Zweedse regisseur Ruben Östlund, die vorig jaar voor Triangle of Sadness de tweede Gouden Palm in zijn loopbaan mocht ophalen. 21 films maakten kans op de prestigieuze prijs bij de 76ste editie van het festival.

Zone of Interest

Naast Anatomy of a Fall was Zone of Interest een van de favorieten voor de Gouden Palm. Die film van regisseur Jonathan Glazer ging aan de haal met de Grand Prix, de op een na belangrijkste prijs in Cannes.

Zone of Interest verhaalt over het gewone dagelijkse leven van een Auschwitz-commandant die met zijn gezin naast het vernietigingskamp woont. De gruwelen van de Holocaust - praktisch in hun achtertuin- komen alleen indirect in beeld.