Hari gaat toch door met kickboksen; ervaren McSweeney in september tegenstander

Badr Hari gaat door met kickboksen. In het najaar zei hij na een nederlaag tegen Alistair Overeem nog dat hij serieus overwoog om te stoppen. Dat doet hij dus niet, want op 9 september neemt hij het in Parijs tijdens Glory 88 op tegen de Engelsman James McSweeney. Er staat dan geen titel op het spel.

De 38-jarige Hari heeft al acht jaar geen partij meer gewonnen. Na zijn laatste verliespartij, in oktober tegen Overeem, preludeerde hij al op een afscheid.

"Ik denk er al een tijdje aan om een einde aan mijn carrière te breien", zei Hari tegen het publiek. "Ik denk dat ik niks meer te bewijzen heb en alles bereikt heb. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. Ik denk niet dat jullie me nog eens terugzien in de ring."