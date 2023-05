Messi schiet PSG naar elfde landstitel, Benfica kampioen van Portugal

RC Lens had op papier nog een kans, maar dan moest PSG twee keer verliezen. Zelf had Lens zijn zaakjes op de voorlaatste dag al snel op orde. Na 35 minuten stond het tegen Ajaccio al met 3-0 voor. En daar zou het ook bij blijven.

Paris Saint-Germain is opnieuw kampioen van Frankrijk geworden. De ploeg van de sterren Kylian Mbappé, Lionel Messi en de wegens een blessure absente Neymar had aan de 1-1 bij Strassbourg genoeg voor de elfde landstitel, een Frans record.

Benfica is dankzij een 3-0 thuiszege op hekkensluiter Santa Clara voor de 38ste keer Portugees kampioen geworden. De ploeg van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt, bezig aan zijn eerste seizoen in Lissabon, neemt de titel over van FC Porto, dat in theorie nog kans maakte om zijn 31ste titel te veroveren.

PSG, dat nu de afgelopen elf seizoenen negen keer met de titel aan de haal is gegaan, is met het elfde kampioenschap alleen recordhouder geworden. Saint-Étienne stond sinds 1981 ook op tien titels.

De hoofdstedelingen kwamen na een uur op voorsprong. Mbappé speelde Messi aan en die schoot de bal in de verre hoek. Kevin Gameiro maakte de 1-1 uit een rommelige rebound, nadat doelman Gianluigi Donnarumma een uithaal van Morgan Sanson had gekeerd.

Omdat het in onderlinge duels 1-1 stond (met een gelijk doelsaldo in die duels) zou bij een gelijke stand het doelsaldo uit de hele competitie doorslaggevend zijn. Dat van Benfica was beter en dus volstond in de 34ste en laatste speelronde een gelijkspel in Lissabon.

Na een klein half uur gingen de fans in Estádio de Luz al los na doelpunten van Gonçalo Ramos, die al na zeven minuten raak kopte, en Rafa Silva. Grimaldo tekende na een handsbal vanaf de strafschopstip voor de 3-0 tegen het al gedegradeerde Santa Clara.