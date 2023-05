Voetbalsprookje van ongekende schoonheid: Luton Town debuteert in Premier League

Luton Town debuteert volgend seizoen in de Premier League. De finale van de play-offs op een volgepakt Wembley leverde geen winnaar op (1-1), waarna Coventry City na strafschoppen bezweek.

Gustavo Hamer, ooit bij Feyenoord, Dordrecht en PEC Zwolle actief, luidde met zijn 1-1 een bloedstollende slotfase in. De middenvelder bracht Coventry City met een geplaatst schot terug in de wedstrijd, want aanvankelijk had Luton Town na de vroege openingstreffer van Jordan Clark de touwtjes in handen.

De inzet was een plek in de hoogste afdeling van het Engelse voetbal en dus ook de pakweg 200 miljoen euro aan televisiegelden die daarmee gepaard gingen. En de spanning was voor de fans op een gegeven moment niet meer te houden.

Luton leek in de tweede helft van de verlenging de zege veilig te stellen, maar de goal van Joe Taylor werd na inmenging van de videoscheidsrechter vanwege hands afgekeurd. Dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. Beide teams benutten de eerste vijf penalty's feilloos.

Oud-Vitessespeler de schlemiel

Na de 6-5 van Dan Potts vestigde een oude eredivisiebekende de aandacht op zich, door hard en hoog over te trappen. Fankaty Dabo, ooit namens Vitesse verantwoordelijk voor een van de meest opmerkelijke eigen goals ooit in de eredivisie, werd de schlemiel.

Zo mag Luton voor het eerst in zijn 138-jarige bestaan toetreden tot de machtige Premier League. De club was wel al op het hoogste niveau actief, maar degradeerde in het jaar waarin de sterk hervormde competitie werd ingevoerd (1992).

Op Kenilworth Road heeft de tijd intussen stilgestaan. Aan het knusse stadion midden in een woonwijk is in al die jaren amper wat veranderd. Luton is door een diep dal gegaan. Tien seizoenen geleden speelde Luton nog op het vijfde niveau.