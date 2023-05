Duitse ijshockeyers stunten op WK met zege op VS in halve finales

De ijshockeyers van Duitsland hebben op de WK in Finland en Letland gestunt door in de halve finales de Verenigde Staten naar huis te sturen: 4-3 (2-2, 0-1, 1-0, 1-0).

Duitsland begon het WK met nederlagen tegen Zweden, Finland en de VS en haalde de kwartfinales als nummer vier van z'n groep. Daarin werd Zwitserland, winnaar van de andere groep, met 3-1 verrast.

Anderhalve minuut

De Amerikanen stonden in het Finse Tampere binnen vier minuten al met 2-0 voor, maar nog voor het einde van de eerste periode was het 2-2. De VS kwam andermaal op voorsprong, maar met een kleine anderhalve minuut op de klok maakte Marcel Noebels gelijk.

Frederik Tiffels werd in de verlenging de held voor de Duitsland, dat voor de derde keer de WK-finale haalde. In 1930 was Canada daarin te sterk en in 1953 ging Zweden met de titel aan de haal.

Finale tegen Canada

Duitsland stuit zondag in de finale op Canada, dat voor de 44ste keer een duel om de titel speelt. In de halve finales moest de 27-voudig wereldkampioen vol aan de bak tegen Letland, dat pas in het derde kwart (van 1-2 naar 4-2) aan de kant werd geschoven.

Letland was nooit hoger geëindigd dan de zevende plaats. Het begon het WK met nederlagen tegen Canada en Slowakije, plaatste zich daarna met vijf zeges op rij voor de kwartfinales en was daarin elfvoudig kampioen Zweden de baas. Na acht duels in het eigen Riga speelde Letland nu in Tampere.