Bol in Oordegem al meteen razendsnel op 400 meter horden

De hordespecialiste, die pas in augustus bij de WK in Boedapest wil pieken, hoopt progressie te boeken op haar favoriete nummer door de paslengte tussen de obstakels te verlengen. Dat lukte bij de IFAM-meeting in Vlaanderen al prima met tot aan de zevende horde slechts veertien passen in plaats van de 'gebruikelijke' vijftien.

Juist vanwege die nieuwe aanpak had Bol, die eigenlijk pas op 2 juni bij de Diamond League in Florence voor het eerst in de openlucht in actie zou komen, het 'tussendoortje' in Oordegem ingelast.

"Dat nieuwe pasritme is best wel wennen. Bij de Diamond League sta ik meteen in de spotlights. Iedereen kijkt en iedereen heeft verwachtingen. Dus het leek mij slim om het hier op mijn gemakkie uit te proberen. Gewoon een lekkere trainingswedstrijd."

Extra nerveus

De 23-jarige Amersfoortse, die twee dagen na Florence ook de FBK Games in Hengelo aandoet voor een 400 meter vlak, had ernaar uitgekeken. "Ik ben altijd wel excited, zeg maar, maar nu was ik ook nieuwsgierig: hoe gaat het zijn, hoe zal de switch ineens gaan? Ik had er heel veel zin, maar was daardoor ook wel extra nerveus."

Ze kon met tevredenheid terugkijken op de ouverture. "Ik wilde vooral veertien passen tot de zevende horde. Dat ging goed. Daarna werd het een beetje een zooitje. Dat dan evengoed deze tijd er nog uitkomt, laat wel zien dat die veertien passen goed werkt. Ik had nog heel veel over op het einde. Dus ik ben heel blij."