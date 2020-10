Bart Deurloo: Rekstok-rockster op ontdekkingsreis

Bart Deurloo - ANP

In een serie van dertig persoonlijke gesprekken met olympische sporters tellen we met de NOS Olympische podcast af naar Tokio 2021. Henry Schut en Jeroen Stekelenburg gaan op bezoek bij sporters die zich opmaken voor de Olympische Spelen van volgend jaar. In een persoonlijk gesprek wordt ingegaan op het leven als atleet en de voorbereiding op het mondiale evenement. Deze week gaat Henry Schut in gesprek met Bart Deurloo, de rockster aan de rekstok en ook nog eens de enige Nederlandse turner die een olympisch ticket in het bezit heeft.

De NOS Olympische podcast is hier te beluisteren. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Eerder in deze serie spraken we met onder anderen hockeyster Eva de Goede, wielrenster Annemiek van Vleuten, judoka Noël van 't End en zeilster Lobke Berkhout. Iedere twee weken komt er een nieuwe podcast online. Na dertig interviews is de laatste aflevering te horen in juli 2021, precies op het moment dat de Olympische Spelen in Tokio (hopelijk) beginnen.

De vraag is hoe Deurloo dat olympische ticket gaat verzilveren. Want ja, de Olympische Spelen zijn pas over een jaar. Dus is er tijd om na te denken. Tijd om een plan uit te vogelen. Tijd voor bezinning en stilte ook. En tijd om te surfen, tijd om de druk er even vanaf te halen. En zo is hij tot de conclusie gekomen: "Elke keer als ik niet 100 procent het gevoel heb dat het goed gaat komen, heb ik het idee dat het beter voor me is."

Henry Schut thuis bij Bart Deurloo - NOS

Waar de buitenwereld vooral die jongen met de gitaar ziet, die meedeed aan The Voice of Holland ("Misschien ooit nóg wel een keer"), of die jongen met de tattoos ("Ik zie het als een kunstwerk waar ik mijn hele leven aan kan werken"), of die turner die filmpjes plaatst waarin hij met gemak drie of vier vluchtelementen achter elkaar uitvoert aan de rekstok, legt hij uit wat erbij komt kijken om een goede oefening uit te voeren: "Het zijn automatismen. Maar er speelt zo veel meer." Weg naar perfectie Want zo legt hij uit: "Te dicht bij de rekstok komen of het aantal elementen is één ding. Maar je moet ook bedenken dat de rekstok op de goede spanning moet staan. De rekstok veert op een podium veel meer in dan dat hij thuis bij mij op beton staat." "En iedereen gebruikt ander magnesium, dus de rekstok kan glad zijn. Voor wie ben je aan de beurt? Staat er een airco aan in de zaal en blijft de magnesium daardoor minder goed plakken... Er komt echt zo veel meer bij kijken dan de drie vluchtelementen."

Bart Deurloo in actie op de rekstok tijdens de WK van 2018 - ANP