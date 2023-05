Verstappen na spectaculaire eerste pole in Monaco: 'Eindelijk ging het vlekkeloos'

"Na twaalf bochten zag ik op mijn scherm dat ik niet snel genoeg was en dat ik alles moest riskeren in het laatste deel van het circuit. Ik wist dat ik daar tijd kon winnen, omdat er wat minder hobbels en kerbstones (rood-witte stoepjes, red.) zijn daar en onze auto daar niet zo van houdt. Maar ik had niet verwacht dat ik er zoveel tijdwinst kon pakken. Ik heb alles geriskeerd en het was net genoeg." Max Verstappen moest diep gaan, maar hij veroverde voor het eerst pole position voor het kroonjuweel van de autosport. Dat betekent dat hij in de 80e editie van de Grand Prix van Monaco in een zetel start. Inhalen is op het stratencircuit nagenoeg onmogelijk en zijn voornaamste rivaal -teamgenoot Sergio Pérez- start vanwege een crash op de achterste rij. "We staan eerste en twintigste. De startopstelling is een Red Bull-sandwich", analyseerde teambaas Christian Horner gortdroog.

Voor Max Verstappen verliep de kwalificatie voor de GP van Monaco uitstekend, voor zijn teamgenoot Sergio Pérez dramatisch. Teambaas Christian Horner reageert. - NOS

Nooit eerder was Verstappen op zaterdag de snelste in Monaco. Hij was er vaak dichtbij, maar het liep steeds op het nippertje mis. Crashende collegacoureurs zorgden er een paar keer voor dat de 25-jarige Nederlander zijn ultieme kwalificatieronde op het moment supreme moest afbreken. "Het is hier altijd superhectisch. Chaos hoort er hier bij en het is de moeilijkste kwalificatie van het jaar, maar goddank verliep de kwalificatie eindelijk clean. Die kans is me vaak ontnomen, soms ook door fouten van mezelf", wijst Verstappen op het uitblijven van incidenten tijdens de apotheose. Die was zinderend: voortdurend werd er stuivertje gewisseld. Een handvol rijders duelleerde om de snelste tijd. Op de limiet Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso (Aston Martin) leek de buit binnen te hebben, maar Verstappen sloeg toe in de laatste seconden. "Iedereen reed op de limiet. Ik ook. Ik heb in de laatste, allesbepalende ronde een paar muurtjes geraakt en de vangrail een beetje naar binnen geduwd. Je hartslag is hier een stukje hoger dan op andere circuits. Dat merk je ook als je uitstapt." Verstappen schreef de race in 2021 eenvoudig op zijn naam nadat Charles Leclerc (Ferrari) uitviel in de opwarmronde. Normaal gesproken wordt editie 2023 zijn tweede Monacozege. "Als de start goed gaat, zal de race ook wel oké zijn", voorspelt de regerend kampioen. "Op zondag is onze auto altijd goed. Ik verwacht hier weinig problemen met de banden."

De Red Bull-coureur wist dat de kwalificatie een fel gevecht zou worden. "Dit circuit is niet ideaal voor onze auto. We moeten het meer van snelle, vloeiende bochten hebben. Het verrast me niet dat de rest er zo dicht op zat. We voorspelden al dat het lastiger zou worden dan normaal." Ook over de start van de race maakt Verstappen zich geen zorgen. "We hebben wel wat matige starts gehad, maar we wisten waar dat aan lag en dat was bij de vorige race in Miami al opgelost." Berusting bij Alonso Fernando Alonso maakt zich geen illusies. De tweevoudig kampioen start naast Verstappen op de eerste rij, maar acht zichzelf kansloos. "Het stukje naar de eerste bocht is eigenlijk te kort om een aanval te wagen. Het is er ook te krap. No way dat je iemand gaat inhalen. Ik kan alles op het spel zetten, maar ik heb in de kwalificatie al genoeg onverantwoorde risico's genomen", blikt de 41-jarige Spanjaard terug. "Heel even mocht ik dromen dat ik de pole had, maar ik wist dat Max nog onderweg was. Het was een van mijn beste rondjes en ik ben er heel blij mee. We waren vooraf een beetje bang dat het zou tegenvallen, maar hebben de klus geklaard. Onze auto is op zondag prima, maar op zaterdag was het vaak een stuk minder. Zeker op stratencircuits."

