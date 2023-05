Egypte onthult nieuw ontdekte tombes en werkplaatsen in necropolis

Archeologen hebben een bijzondere vondst gedaan in Sakkara, vlak bij de Egyptische hoofdstad Caïro. Op een begraafplaats uit de oudheid vonden ze nog onbekende tombes en werkplaatsen voor het balsemen van overleden mensen en dieren. Het zijn de grootste ruimten met dat doel die tot nu toe zijn ontdekt in Sakkara.

De vondsten werden vandaag gepresenteerd. Sakkara was een grafveld bij de vroegere hoofdstad van het oude Egypte, Memphis. Van de nieuwe ontdekkingen, gedaan in de buurt van de bekende piramide van Djoser, zijn de tombes het oudst. Een ervan, het graf van een priester, is zo'n 4400 jaar oud, de andere tombe, van een hoge functionaris, is duizend jaar jonger.

Vooral de oudste tombe maakt indruk op de archeologen. "Dit is een van de mooiste graftombes", zegt Mostafa Waziri van de Egyptische hoge raad voor antiquiteiten. "We vonden er allerlei taferelen op de muren over het dagelijks leven, de oogst, maar ook een man die fluit speelt en nog meer. Het was een heel belangrijke tombe."

Toerisme stimuleren

De werkplaatsen zijn minder oud; die dateren van de periode tussen 380 en 30 voor Christus. Maar ze zijn wel bijzonder, benadrukt Waziri, omdat ze nog goed laten zien hoe het balsemen in zijn werk ging. Er zijn onder meer stenen bedden aangetroffen waarop de lichamen werden geprepareerd.

De archeologen vonden ook een klein gat waar het water werd geloosd na het wassen van de lichamen. Verder lagen er gereedschappen die de oude Egyptenaren gebruikten voor het mummificeren en canopische vazen waarin organen werden bewaard.

De afgelopen jaren zijn er in de oude necropolis van Sakkara en op andere plaatsen in Egypte vele tombes en sarcofagen ontdekt. De Egyptische regering promoot het archeologische onderzoek en deelt nieuwe vondsten uitgebreid met de media. Daarmee willen de autoriteiten het toerisme naar het land stimuleren, dat inzakte na de Egyptische revolutie in 2011 en opnieuw tijdens de coronacrisis.