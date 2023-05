VVV verder na weer een comeback tegen Willem II, NAC simpel langs MVV

De volgende tegenstander van VVV is Almere City, dat vrijdag ook al na verlenging afrekende met FC Eindhoven. NAC hield stand bij MVV (1-4) en treft nu Emmen.

Willem II kan een snelle terugkeer in de eredivisie vergeten. Ook in de return tegen VVV werd een 2-0 voorsprong verspeeld, waarna de Venlonaren in verlenging de genadeklap uitdeelden (2-2).

Willem II had de onnozele nederlaag uit het heenduel (3-2, na ook al een voorsprong van 2-0) snel weggepoetst. Elton Kabangu en Jesse Bosch zorgden al snel voor een royale voorsprong. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Tilburgers, die gezien de krachtsverhoudingen wellicht met een nog grotere marge de rust in hadden gekund.

Hoe anders was de tweede helft. De angst sloop in het spel van de ploeg van Reinier Robbemond en Nick Venema sloeg toe bij de eerste de beste bal die hij voor zijn voeten kreeg. In de extra tijd schoot de spits nog een keer rakelings naast.

Eredivisiedroom

Zo leek Willem II aan uitschakeling te ontsnappen, want in de extra tijd herpakte de ploeg zich. Toen de ploegen uiteindelijk toch afstevenden op een beslissende penaltyserie, maakte Ozcan Yasar er plots nog 2-2 van, waardoor VVV zijn eredivisiedroom in leven houdt.