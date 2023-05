Hockeyfinale mannen nog in evenwicht: Pinoké en Bloemendaal starten met gelijkspel

Het eerste duel in de finale van de play-offs om de nationale hockeytitel tussen de mannen van Pinoké en Bloemendaal heeft geen winnaar opgeleverd. In Amstelveen eindigde het in 1-1.

Vorig jaar troffen Pinoké en Bloemendaal elkaar ook in de finale. Toen boog Pinoké, in zijn eerste finale, voor de club uit Bloemendaal, dat daarmee een 22ste titel veroverde. De wedstrijd van zaterdag telde eigenlijk maar één grote kans. Een inzet van Dennis Warmerdam vloog via een Pinoké-stick over het doel.