Vanavond op tv: Vooruitblik op de Turkse verkiezingen • Miljoenen mensen niet verzekerd voor fysio

Tweede ronde in Turkse verkiezingen

Morgen is de tweede ronde in de Turkse presidentsverkiezingen. Kan president Erdogan na 20 jaar blijven zitten, of wordt hij toch weggestemd? In de eerste ronde leek de winst voor uitdager Kilicdaroglu al binnen, in de peilingen tenminste. Maar het tegendeel bleek waar. Erdogan haalde de meeste stemmen, dus zet Kilicdaroglu alles op alles om in ronde twee sterker terug te komen.

Hoe kansrijk is hij nog? En op welke kandidaat vestigen Turkse jongeren hun hoop? We spreker erover met correspondent Mitra Nazar.