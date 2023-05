Ook jonge politici worden bedreigd, VVD-talent wil politiek niet meer in

Samen met wat vrienden richtte hij zich in het filmpje tot premier Rutte. Hij riep zijn partijgenoot op klimaatproblemen aan te pakken. Het filmpje leidde tot nare reacties op sociale media. Mensen noemden Suijker hypocriet omdat hij de boodschap opnam vanaf een vakantiebestemming waar hij met het vliegtuig heen was gevlogen. Vervolgens werden zowel Suijker als zijn vriendin privé bestookt met berichten.

Jongeren zijn steeds minder enthousiast om de politiek in te gaan vanwege bedreigingen en het verharde debat. Daarom hebben politieke partijen moeite nieuwe aanwas te krijgen. Michiel Suijker, voorzitter van de jongerenpartij van de VVD, nam onlangs zelfs een rigoureus besluit: hij wil op dit moment helemaal niet meer de politiek in.

Na een indringend gesprek met zijn vriendin heeft de jonge VVD'er besloten zijn politieke ambities voorlopig in de ijskast te zetten. "De droom blijft bestaan, daar wil ik niet van afwijken. Maar op dit moment voel ik me niet welkom of gewaardeerd om die baan uit te voeren."

Bedreigingen aan het adres van politici zijn helaas niets nieuws. Dat het ook enorme impact heeft op familie van die politici, maakten de dochters van Sigrid Kaag afgelopen week duidelijk in het programma College Tour. Kaag zei bij die gelegenheid ook dat ze hierdoor twijfelt of ze door wil in de politiek, maar dat ze nog geen beslissing heeft genomen.

Een retweet van Baudet

Ook Iris Vergeer van GroenLinks werd online bedreigd nadat ze als voorzitter van jongerenorganisatie DWARS een speech hield op het partijcongres. "Een quote daarvan werd uit de context gehaald waardoor het leek alsof ik had opgeroepen de Tweede Kamer te bestormen." Toen Thierry Baudet een bericht over haar retweette, ging het volgens Vergeer helemaal los.

In de periode daarna voelde ze zich niet veilig als ze buiten de deur kwam. "Als ik in de supermarkt stond dacht ik: die man die naast me staat kan degene zijn die dit getweet heeft. Waar is hij dan nog meer toe in staat?"

Steeds minder aanwas jonge politici

De vele bedreigingen zorgen ervoor dat partijen moeilijker aan nieuwe jonge politici komen. Nick Hoekstra is als vicevoorzitter van de JOVD verantwoordelijk voor het scouten van talenten. Maar dat wordt steeds lastiger, zegt hij.

"Mensen vinden het heel leuk met politiek bezig te zijn. Maar alles wat erbij komt kijken niet: de negatieve reacties online, de haat, het verharde debat." Volgens Hoekstra kampt niet alleen de VVD met deze problemen, maar alle partijen.