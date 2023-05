Grensverdrag Sint-Maarten moet einde maken aan 375 jaar onduidelijkheid

Het werd 375 jaar geleden ook al eens vastgelegd: de tweedeling van het eiland Sint-Maarten. Helemaal duidelijk waar de grens tussen het Franstalige en Nederlandstalige gedeelte precies liep, was het alleen nooit.

Tot nu: premier Silvia Jacobs van Sint-Maarten en de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin tekenden gisteren op Sint-Maarten een verdrag waarin de precieze grens tussen het Nederlandse en Franse gedeelte is vastgelegd. Het grensverdrag geeft volgens de landen duidelijkheid en stimuleert de verdere ontwikkeling van het eiland.

De originele grens werd volgens sommige overleveringen in 1648 bepaald na een hardloopwedstrijd tussen Fransen en Nederlanders. Omdat de Fransen een grotere afstand aflegden, zou Frankrijk een groter deel van het eiland hebben gekregen. Maar het Verdrag van Concordia dat in dat jaar werd gesloten, loste de onduidelijkheid nooit helemaal op.

Oyster Pond

Na het verdrag volgden ruim 150 jaar van grensgeschillen, totdat de tweedeling van het eiland in 1817 definitief werd. Maar ook toen waren niet alle onduidelijkheden verholpen. Zo bleef de grens bij het dorpje Oyster Pond betwist en was het onduidelijk of de hele baai bij het Nederlandse gedeelte hoorde, of slechts een deel.

Dat leidde in 2016 tot ruzie tussen Nederland en Frankrijk, toen de Franse politie een restaurant in het dorpje binnenviel. Volgens de Fransen had de eigenaar geen belasting betaald en ontbrak een bouwvergunning. De eigenaar van het restaurant betaalde daarentegen belasting in het Nederlandse deel en had via de Nederlandse autoriteiten een bouwvergunning gekregen. Eenzelfde conflict speelde bij een jachthaven aan de noordzijde van de baai.

Onder het nieuwe verdrag krijgt Frankrijk een deel van de waterrechten in Oyster Pond. De Nederlandse zijde levert wat vierkante kilometers in, maar op andere plekken wordt de grens naar het noorden opgerekt.

Op de kaart hieronder is de nieuwe grens te zien, die nu duidelijk aangeeft waar de grens is in het dorpje Oyster Pond en de baai.