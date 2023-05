Dygert nu écht terug met zege in RideLondon, Wiebes zet SD Worx-zegereeks voort

Chloé Dygert heeft de tweede etappe van de RideLonden Classique gewonnen, een driedaagse WorldTour-wedstrijd in Engeland de World Tour. De Amerikaanse van de Canyon-formatie bleef na een rit van 133 kilometer met start en finish in Maldon oud-wereldkampioene Lizzie Deignan (Trek-Segafredo) en ploeggenote Soraya Paladin voor. Even leek Maike van der Duin, een andere ploeggenote van Dygert en zelf ook een kanshebster als het op sprinten aankomt, het peloton te verrassen met een aanval in de laatste tien kilometer. In dat peloton zat ook leidster Charlotte Kool, die vrijdag met overmacht de massasprint won en dus zette haar ploeg DSM de achtervolging in. Op een kilometer van de streep raakte zij echter betrokken bij een valpartij, waarmee Kools kansen op de dagzege in rook opgingen. De laatste kilometer werd gekenmerkt door een venijnig klimmetje en daar werd de moegestreden Van der Duin op een paar honderd meter van de streep gepasseerd door Dygert en - een voor een - zestien andere rensters. Van der Duin werd uiteindelijk zeventiende.

Wiebes zet zegereeks SD Worx voort In de Ronde van Thüringen is ook de vijfde etappe gewonnen door een renster van SD Worx. Na 132,6 kilometer was Lorena Wiebes de snelste in de massasprint in Schmalkalden. Alle etappes in de Duitse rittenkoers tot nu toe zijn gewonnen door de Nederlandse formatie en opvallend genoeg telkens door een andere renster: na de ploegentijdrit waren achtereenvolgens Mischa Bredewold, Barbara Guarischi, Lonneke Uneken en nu dus Wiebes de beste. Alleen kopvrouw Lotte Kopecky heeft nog geen individuele zege geboekt, maar is een serieuze kandidate voor de lastige slotrit van zondag en de eindzege.

Het is de eerste overwinning van Dygert in een WorldTour-wedstrijd en pas de tweede in Europa. Haar enige andere zege was ook in Engeland: bij het WK tijdrijden in Yorkshire in 2019 blies ze de concurrentie omver. Velen dachten dat de Amerikaanse een dominante factor zou worden in het vrouwenwielrennen, maar bij het eerstvolgende WK tijdrijden in Imola kwam ze zeer zwaar ten val, waarna ze lang moest revalideren van de diepe vleeswond onder haar knie. Mede door die blessure heeft Dygert nog amper in Europese WorldTour-wedstrijden gereden. Dit seizoen maakte ze echter al indruk in de Vuelta Femenina en de Ronde van Burgos.