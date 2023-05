Voetbaldrama in Dortmund: Borussia verspeelt titel, Bayern kampioen

Borussia Dortmund heeft op een bizarre slotdag de landstitel in Duitsland verspeeld. Het speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen FSV Mainz, en Bayern München won door een late goal bij FC Köln. Daardoor is Bayern, dat tweede stond, toch kampioen, voor de elfde keer op rij.

Het was een zeldzaam dramatische voetbalmiddag. Koploper Dortmund had thuis genoeg aan een zege voor de eerste landstitel sinds 2012. Maar binnen een half uur stond het al 0-2 achter, had man-van-het-seizoen Sébastien Haller een penalty gemist en stond concurrent Bayern München op voorsprong.

Ruim een uur belegerde Dortmund, waar Nederlander Donyell Malen in de basis begon, de speelhelft van Mainz, wetende dat het drie doelpunten moest maken. Dat lukte niet. Toch was er even hoop in Dortmund, toen Köln vlak voor tijd op 1-1 kwam tegen Bayern, maar het jonge talent Musiala schoot zijn club in de 89ste minuut naar de landstitel.

Afgelopen weken ontvouwde zich een spannende strijd boven in de Bundesliga, waar het erop leek dat Bayern de titel vorige week definitief had verspeeld toen het thuis verloor van RB Leipzig en Haller Dortmund naar de koppositie schoot. Een week later liep alles anders. Begin voortaan in Dortmund maar niet over die ene zaterdagmiddag op 27 mei.

