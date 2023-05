Lichamen twee vermisten gevonden na bootongeluk op de Maas

In de Maas bij Heijen, in Noord-Limburg, zijn twee lichamen gevonden na het bootongeluk van afgelopen nacht. Het gaat om de twee opvarenden die werden vermist. De politie heeft hun identiteit nog niet bekendgemaakt.

Bij het ongeluk, rond 02.30 uur, was een derde opvarende lichtgewond geraakt. Die was zelf naar de kant gezwommen en had tegen de politie verteld dat er nog twee mensen op de omgeslagen boot zaten.

Duikers van de brandweer en het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie hebben sindsdien naar de vermisten gezocht. In de loop van de middag werden hun lichamen gevonden in de Maas, die daar de grens vormt tussen Limburg en Noord-Brabant.

De toedracht van het incident van vannacht is nog niet duidelijk, maar de politie noemt een noodlottig ongeval een van de meest waarschijnlijke scenario's.