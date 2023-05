Meer haat tegen lhbti'ers in sommige Afrikaanse landen, hoe komt dat?

Groeiend conservatisme, populistische politici en de invloed van Amerikaanse fundamentalistische christelijke groepen: het zijn de drijvende krachten achter groeiende anti-lhbti-sentimenten in sommige Afrikaanse landen. Zo nam Uganda's parlement onlangs een strenge anti-lhbti-wet aan met lange gevangenisstraffen op overtredingen, en ook in Ghana ligt er een wetsvoorstel om queer-rechten verder in te perken.

Haatmisdrijven tegen de queer-gemeenschap waren er in Ghana altijd al, vertelt George, een Ghanees van begin twintig, maar de aanvallen nemen toe. We hebben afgesproken in de hoofdstad Accra, in een hotel waarvan hij weet dat hij er veilig is. De manager van het hotel is tolerant. Maar het aantal plekken waar George wordt geaccepteerd, neemt in rap tempo af.

George, die zichzelf identificeert als gay, is al drie keer aangevallen wegens zijn seksualiteit. De laatste aanval was een paar maanden geleden. "Ze sloegen me hard en trokken mijn kleren uit. Ze zeiden dat ze me een lesje zouden leren."

Wat deze aanval anders maakte dan de twee ervoor, is dat de daders tijdens het slaan tegen hem zeiden dat ze de overheid aan het helpen waren. "Ze hadden het gevoel dat ze dit met me kunnen doen en dat ze ermee wegkomen."

Familieleden moeten lhbti'ers aangeven

Het anti-queer-klimaat in Ghana is gegroeid sinds de introductie een paar jaar geleden van een wetsvoorstel tegen de lhbti-gemeenschap. Seks met iemand van hetzelfde geslacht was al verboden, maar in het voorstel staan verdere maatregelen. Er wordt gesproken over gevangenisstraffen tot wel tien jaar. Ook worden lhbti-organisaties verboden en moeten buren en familieleden lhbti'ers aangeven, anders zijn ze medeplichtig.

Hoewel het parlement de wet nog niet heeft goedgekeurd, zorgt die nu al voor meer haatmisdrijven tegen de lhbti-gemeenschap, zeggen activisten en slachtoffers in Ghana. George vreest zelfs zijn eigen familie. "Die schromen straks niet om me aan te geven."

Zo is de heksenjacht op lhbti'ers eigenlijk al begonnen, zegt ook Angel Maxine, de enige openlijke transgender artiest van Ghana. Haar lied Kill the bill (dood aan het wetsvoorstel) is het protestlied geworden van queer Ghana.

Afrika-correspondent Elles van Gelder en cameraman Sven Torfinn gingen naar de hoofdstad Accra en zagen angst en strijd: